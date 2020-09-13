Против лидера новороссийских «эсеров» возбуждено уголовное дело

Против депутата городской думы Новороссийска, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина, который участвует в выборах депутатов новороссийской гордумы 7-ого созыва, возбуждено уголовное дело. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, политик подозревается в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В СКР уточнили, что в ходе оперативно-розыскного мероприятия задокументирован факт получения Ерохиным 2 100 000 рублей от представителя администрации муниципального образования Новороссийска, действовавшего под контролем оперативных служб, за неосуществление преступных действий – провокаций, ложных сообщений о нарушениях и иных препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан.

После получения денежных средств Ерохин был задержан. При этом, как отметили в СКР, политик месяц назад уже обращался к представителю городской администрации муниципального образования с данным предложением.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Новороссийск, Светлана Антонова

Новороссийск. Другие новости 13.09.20

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