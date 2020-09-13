Неожиданно: губернатор Кубани назвал сгоревший дом самостроем

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сделал неожиданное заявление по поводу сгоревшего сегодня ночью жилого многоэтажного дома в столице региона. По его словам, здание может оказаться самостроем.

«По предварительным данным, сгоревший сегодня ночью дом – самострой. Сейчас устанавливаются причины возгорания. Держу ситуацию на контроле», – сообщил Кондратьев в телеграмм-канале.

Губернатор также отметил, что также стоит вопрос о выплате компенсаций пострадавшим. «Если факты нарушения строительных норм подтвердятся, застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счёт», – подчеркнул он.

Как сообщал «Новый День», сегодня ночью в Краснодаре произошел крупный пожар в многоквартирном 8-этажном доме, в результате чего более 50 семей остались без крова.

По данным МЧС, сообщение о возгорании на Российской улице поступило 02:14. В 02:20 по прибытии первого подразделения было установлено, что происходит открытое горение мансардного этажа на площади 800 квадратных метров. В результате ЧП общая площадь пожара достигла почти 4 тысячи квадратных метров. Ликвидировать его удалось только 7:43. К тушению привлекались 214 человек и 63 единицы техники, в том числе от МЧС России – 129 человек и 34 единицы техники.

Краснодар, Светлана Антонова

Краснодар. Другие новости 13.09.20

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