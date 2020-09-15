В Подмосковье мужчина открыл огонь по частному самолету

В Московской области мужчина обстрелял легкомоторный самолет. Пилот был вынужден совершить экстренную посадку. Полиция проводит проверку.

Инцидент произошел в районе деревни Шевлино, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По словам пилота, он находился на высоте около 100 метров, когда заметил на земле мужчину. Незнакомец открыл огонь, после чего летчик услышал хлопок и несколько ударов по фюзеляжу.

В результате легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Никто не пострадал, личность стрелявшего установлена. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Москва, Зоя Осколкова

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