В Липецкой области под откос ушло 8 грузовых вагонов

В Липецкой области с рельсов сошли сразу несколько вагонов с металлоломом. По данному факту Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи установили, что в ночь на 16 сентября на 305 км перегона станция Грязи – станция Орловское с рельсов сошли 8 вагонов грузового поезда. ЧП обошлось без пострадавших. Из-за инцидента произошла задержка отправления четырех пассажирских поездов.

В пресс-службе РЖД отметили, что угрозы окружающей среде нет, а на ликвидацию последствий ЧП направлены восстановительные поезда со станций Кочетовка и Елец. «Ожидаются задержки пассажирских поездов», – сообщили в пресс-службе.

На место ЧП выехал Липецкий транспортный прокурор Андрей Широков. По поручению Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Липецкая транспортная прокуратура проводит проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Москва, Иван Гридин

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