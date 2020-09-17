Директора частной клиники задержали после гибели пациентов при пожаре

В Красноярске задержали директора частной наркологической клиники «Чистый город». При пожаре в помещении больницы погибли четыре человека.

Возгорание произошло около четырех часов утра в клинике, расположенной в центре Красноярска. В ходе тушения пожарные обнаружили четыре трупа, количество пострадавших устанавливается.

«По предварительным данным, часть пациентов находились в клинике анонимно, и на данный момент установить личности погибших из-за термических повреждений не представляется возможным без проведения геномных экспертиз», – сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Задержана 45-летняя директор клиники.

Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, изымают документацию. Проводятся биологические, пожаро-технические и другие экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 17.09.20

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