Следствие назвало причину пожара в частной клинике Красноярска

Следователи установили, что причиной пожара в частной наркологической клинике Красноярска, стал поджог. Преступление совершил один из пациентов, его личность устанавливается.

СКР опубликовал видео с камеры внутреннего наблюдения. На кадрах один из пациентов поджигает предметы интерьера, в результате чего происходит быстрое распространение огня по палате.

Ранее стало известно, что в результате пожара погибли четыре человека. Директора клиники задержали в рамках дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Так как выяснилось, что причиной стал поджог, было возбуждено еще одно уголовное дело по пп. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом). «Среди лиц, погибших в результате пожара, поджигателя нет, – сообщили в пресс-службе СКР. – В настоящее время устанавливается лицо, причастное к совершению преступления».

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 17.09.20

Экс-тренера чемпионки Лазутиной и высокопоставленного чиновника заподозрили в махинациях. / Прокурор запросила для «уктусского стрелка» пожизненный срок. / Епархия обратилась к силовикам: ее комиссию не пустили в занятый Сергием монастырь. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»