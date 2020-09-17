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Четверг, 17 сентября 2020, 11:47 мск

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Двух граждан России обвинили в краже криптовалюты на 16,8 млн долларов

Министерство финансов США внесло двух россиян в список киберсанкций SDN List. Об этом заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин.

В «черный список» попали москвич Дмитрий Карасавиди и Данил Потехин из Воронежа. По мнению властей США, они причастны к краже цифровой валюты.

По версии следствия, в 2017-2018 годах жертвами злоумышленников стали клиенты трех провайдеров услуг в сфере виртуальных активов: два из них располагались в США и еще один за границей. Совокупный ущерб составил не менее 16,8 млн долларов.

Потехин создал поддельные сайты, которые были похожи на биржи кибервалюты. Карасавиди обвиняется в том, что занимался отмыванием незаконно полученных средств.

«Лица, которые занимались этой схемой, совершили мошенничество в отношении ряда американских граждан, бизнеса и других. Они их обманули и украли с их аккаунтов виртуальную валюту», – заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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