В Турции россиянка погибла под колесами микроавтобуса

В Турции туристка из России погибла от травм, полученных в ДТП. Ее сбил микроавтобус. Об этом сообщает газета Milliyet.

По данным издания, инцидент произошел в Кемере, который находится в провинции Анталья.

65-летнняя гражданка России выходила из отеля и попала под колеса микроавтобуса, который сдавал назад на бульваре Ататюрка. От полученных травм женщина скончалась.

По факту аварии проводится расследование. Водителя микроавтобуса задержали. Отмечается, что он сам сообщил экстренным службам о произошедшем.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 21.09.20

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