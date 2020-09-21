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Понедельник, 21 сентября 2020, 10:40 мск

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В Турции россиянка погибла под колесами микроавтобуса

В Турции туристка из России погибла от травм, полученных в ДТП. Ее сбил микроавтобус. Об этом сообщает газета Milliyet.

По данным издания, инцидент произошел в Кемере, который находится в провинции Анталья.

65-летнняя гражданка России выходила из отеля и попала под колеса микроавтобуса, который сдавал назад на бульваре Ататюрка. От полученных травм женщина скончалась.

По факту аварии проводится расследование. Водителя микроавтобуса задержали. Отмечается, что он сам сообщил экстренным службам о произошедшем.

Анкара, Зоя Осколкова

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