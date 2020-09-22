Задержанных лидеров секты Виссариона подозревают в насилии над адептами

Следственный комитет России подтвердил задержание в Красноярском крае руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета», которая известна как секта Виссариона. Их заподозрили в насилии над адептами и причинении тяжкого вреда их здоровью.

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ и МВД провели на территории Курагинского района Красноярского края спецоперацию «по пресечению деятельности незаконного религиозного объединения», говорится в сообщении СКР.

«В жилищах руководителей и участников проводятся обыски. Тороп, Редькин и Ведерников (руководители организации – прим. ред.) задержаны», отмечается в пресс-релизе.

По информации Следственного комитета, Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников с 1991 по 22 сентября 2020 года руководили курагинской местной религиозной организацией «Церковь последнего завета». Тороп называл себя Сыном Божьим «Христом» под именем Виссарион.

По версии следствия, для получения дохода от своей деятельности руководители религиозной общины собирали деньги с последователей, а также применяли к ним психологическое насилие, «в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью».

Следствие готовится предъявить задержанным обвинение по ч. 1 ст. 239 УК РФ, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам) и заключить под арест.

Добавим, что СКР на своем YouTube-канале опубликовал видео с задержанными руководителями «Церкви последнего завета».

На кадрах видно, как силовики выводят из микроавтобуса трех человек и сажают их в вертолет

Ранее сообщалось, что в спецоперации в Курагинском районе, которая прошла утром во вторник, 22 сентября, были задействованы вертолеты и спецназовцы с автоматами. По информации РЕН ТВ, при обысках были изъяты оружие, боеприпасы и оккультная литература.

Москва, Наталья Петрова

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