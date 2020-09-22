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Вторник, 22 сентября 2020, 15:21 мск

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В Стамбуле моряк из России объявил голодовку

В порту Стамбула почти пять месяцев стоит танкер «Shovket Alekperova». Старший помощник объявил голодовку. По его словам, владельцы попросту бросили судно и забыли об экипаже.

Танкер ходит под флагом Мальты. В мае он встал на рейд и с тех пор ничего не происходит. На борту находятся ростовский капитан и старпом из Астрахани, а также 10 азербайджанцев.

«Мы стоим обесточенные, воды тоже нет, – рассказал капитан Вадим Каючкин Российскому профессиональному союзу моряков. – Есть немного продуктов, но приготовить можем только на костре».

Старший помощник находится на борту танкера «Shovket Alekperova» уже 13 месяцев. Ему не платят зарплату и не списывают. На все требования моряков вернуть их домой судовладелец отвечает молчанием.

«По сути, компания просто бросила судно вместе с экипажем, никакой реакции ни на наши обращения, ни на сообщения моряков нет, – говорит инспектор Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольга Ананьина. – Единственная надежда на страховую компанию, которая по условиям Конвенции о труде в морском судоходстве обязана оплатить репатриацию экипажу брошенного судна».

Стамбул, Зоя Осколкова

Стамбул. Другие новости 22.09.20

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