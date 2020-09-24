Возбуждено дело против жительницы Курска, избившей сына в такси

В Курске возбуждено уголовное дело после появления в соцсетях ролика, на котором мать избивает ребенка во время поездки такси. Инцидент расследуется по статье об истязании. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

На видео, снятом таксистом, 32-летняя жительница Курска оскорбляет 11-летнего сына и бьет его из-за забытых в школе документов

В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

По версии следствия, женщина в период с 2016 года по 22 сентября текущего года систематически избивала сына. Один из последних случаев нанесения побоев мальчику произошел во время поездки в такси.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Курск, Наталья Петрова

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