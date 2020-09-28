В Ивановской области девочка погибла из-за падения карусели

В Ивановской области по факту гибели 7-летней девочки возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ). Трагедия произошла 26 сентября в деревне Апаницы Лежневского района, передает пресс-служба СКР.

Установлено, что девочка каталась на самодельной веревочной карусели, основанием которой являлся деревянный столб. Во время катания столб сломался и упал на ребенка. От полученных травм она скончалась в больнице, несмотря на усилия медиков.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Иваново, Иван Гридин

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