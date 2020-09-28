В Оренбурге 9-летняя девочка умерла после операции по удалению зуба

В Оренбурге 9-летний ребенок умер в больнице. Девочке провели операцию на челюсти, после которой она не очнулась. Прокуратура проводит проверку. СКР возбудил уголовное дело.

Трагедия произошла в Областной детской клинической больнице. Плановая операция по удалению новообразования костей черепа и лица прошла 24 сентября. После этого состояние маленькой пациентки ухудшилось.

«В послеоперационном периоде в связи с гипертермией в экстренном порядке малолетняя переведена в отделение реанимации медицинского учреждения, где, несмотря на проводимые мероприятия, в 13.10 часов тех же суток констатирована ее смерть», – говорится в сообщении областного управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Следователи изъяли медицинские документы и назначили необходимые экспертизы.

Кроме того, проверку проводит прокуратура. «Для объективного установления обстоятельств происшествия прокуратуре предстоит сделать выводы о соблюдении медицинским учреждением всех необходимых стандартов и требований, включая информационное взаимодействие с определенными ведомствами и службами», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Оренбург, Зоя Осколкова

Оренбург. Другие новости 28.09.20

В Ивановской области девочка погибла из-за падения карусели. / Ульяновский застройщик обманул 292 дольщиков на 440 млн рублей. / В Кургане скончался врач, у которого обнаружили коронавирус. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»