В Дагестане трехлетний мальчик умер после визита к стоматологу

В Махачкале трехлетний ребенок впал в кому и скончался после визита к стоматологу. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 1 октября 2020 года в одной из частных детских стоматологий, сообщили в региональном управлении СКР. Во время приема у ребенка остановилось сердце, врачи стоматологии провели реанимационные мероприятия, после чего маленького пациента доставили в республиканскую клиническую больницу, где на следующий день он скончался.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Следователи изъяли медицинскую документацию, а также назначили судебные экспертизы, чтобы выяснить причину смерти малыша. Отмечается, что расследование взял на контроль руководитель СУ СКР по Дагестану генерал-майор юстиции Анатолий Щуров.

На прошлой неделе в Оренбурге 9-летний ребенок умер в больнице. Девочке провели операцию на челюсти, после которой она не очнулась.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 05.10.20

В Великих Луках 13 учеников увезли в больницу со школьной линейки. / Тагильского пьяного лихача, въехавшего в толпу людей на тротуаре, отправили за решетку. / Обидчика следователя на золотом «Лексусе» оправдали (ФОТО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»