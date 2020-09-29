Пилот мотодельтаплана попал в больницу после аварии под Самарой

В Самарской области мотодельтаплан совершил жесткую посадку. Находившийся на борту воздушного судна мужчина госпитализирован.

Авария произошла в 1 км южнее села Семеновка Кинель-Черкасского района, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

По предварительным данным, мотодельтаплан совершил жесткую посадку при попытке взлета. В результате пострадал пилот, его госпитализировали в Кинель-Черкасскую ЦРБ.

Отмечается, что воздушное судно получило механические повреждения, последующего возгорания не произошло, на земле жертв и разрушений нет.

Самара, Зоя Осколкова

Самара. Другие новости 29.09.20

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