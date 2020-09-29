Мотодельтаплан сбил дорожный знак под Самарой

Стала известна причина аварии мотодельтаплана в Самарской области. Воздушное судно врезалось в дорожный знак.

Во время взлета с автотрассы в районе села Семеновка мотодельтаплан столкнулся с дорожным знаком «Опасный поворот», пишет Лайф со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Машина потеряла скорость, не смогла набрать высоту и рухнула в кювет. В результате пилот был госпитализирован с множественными травмами.

Самара, Зоя Осколкова

Самара. Другие новости 29.09.20

«Наказание чрезвычайно мягкое»: приговор фигурантам дела «Нового величия» опротестован прокуратурой. / Екатеринбуржец прикормил стаю собак. Животные напали на мать с младенцем. / В Польше школьница с двумя ножами нападала на других учениц: ранены три девочки. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»