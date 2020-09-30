В США россиянину, взломавшему LinkedIn, дали 7 лет тюрьмы за хакерство

Суд в Сан-Франциско (США) вынес приговор россиянину Евгению Никулину, выданному Штатам Чехией и признанному присяжными виновным в киберпреступлениях. Подсудимый получил 88 месяцев (семь лет и 4 месяца) тюремного заключения. Его адвокаты рассматривают возможность подачи апелляции.

Прокуратура требовала для Никулина 12 лет и месяц тюрьмы, защита просила приговорить россиянина к уже отбытым четырем годам.

В июле текущего года суд присяжных признал Никулина виновным по всем девяти пунктам обвинения, связанным с хищением личных данных и проникновением в компьютерные сети с мошенническими целями.

По версии следствия, россиянин в 2012 году взломал компьютерные сети компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring, после чего пытался продать личные данные пользователей.

Как отметил судья Уильям Алсап, при вынесении приговора он учел тот факт, что Никулин прежде не совершал преступлений в США, не говорит на английском языке, а значит в тюрьме ему труднее, чем другим заключенным, и подвергается в заключении риску заразиться коронавирусом, передает ТАСС.

Сам Никулин от последнего слова отказался. Ранее он признал свою вину по всем пунктам обвинения, информирует «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», Никулина задержали в гостинице в центре Праги в октябре 2017 года по запросу США в ходе совместной спецоперации полиции Чехии и ФБР. Ранее Интерпол выдал «красный ордер» на его задержание. Это документ требует от стран, входящих в эту организацию, задержать подозреваемое лицо для последующей выдачи разыскивающей его стране.

Также ордер на арест Никулина был выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3450 долларов у пользователя электронного кошелька WebMoney. Чешский минюст получил в ноябре 2016 года запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В мае 2017 года пражский городской суд постановил, что Никулин может быть экстрадирован как в РФ, так и в США. Обвиняемый опротестовал решение горсуда в части его возможной выдачи в США, однако Верховный суд в Праге 24 ноября 2017 года вынес решение о том, что Никулин может быть выдан в США.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.09.20

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