Юг России накрыла мощная песчаная буря

На южные регионы России обрушилась песчаная буря. Восточный ветер с порывами до 24 метров в секунду устроил бурю и принес тонны песка и пыли. Стихия обрушилась на Ставрополье и Ростовскую область. Видимость на дорогах снизилась до 20-40 метров, сообщают экстренные службы.

Из-за разгула стихии были отменены или задержаны авиарейсы. Гидрометцентр отмечает, что пыль с песком принесло из Калмыкии и Казахстана. Метеорологи полагают, что облако пыли осядет только через несколько дней. Жителям остается надеяться на холодный атмосферный фронт, который может принести дожди. По данным местных СМИ, ветер повалил деревья, нарушено электроснабжение в некоторых населенных пунктах.

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 30.09.20

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