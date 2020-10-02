В Ростовской области из-за ураганного ветра исчезла река

Житель Ростовской области опубликовал видео, где показал, как обмелела река Маныч. Вода ушла полностью, обнажив дно далеко вокруг.

Мужчина стоит на причале, у которого пришвартованы рыбацкие лодки, которые теперь просто стоят на земле. Там, где раньше была вода, осталась только грязь. «Теперь у нас точно пустыня. Ветер угнал Маныч», – отметила автор ролика.

Ранее местные СМИ сообщали, что в Ростовской области обмелели и другие реки, в частности, Дон, что привело к проблемам речного судоходства.

На этой неделе на Ставрополье и Ростовскую область обрушилась песчаная буря. Порывы ветра, который принес тонны песка и пыли из Калмыкии и Казахстана, достигали 24 метров в секунду. Видимость на дорогах снизилась до 20-40 метров. Из-за разгула стихии были отменены или задержаны авиарейсы.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

Ростов-на-Дону. Другие новости 02.10.20

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