Песчаная буря в Ростовской области повалила дерево на машину: 2 погибших, возбуждено дело

Следователи возбудили дело после гибели двух человек в результате падения дерева на автомобиль в станице Багаевской в Ростовской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По версии следствия, 30 сентября в станице Багаевской дерево рухнуло на припаркованный около дома автомобиль, в салоне которого находились двое мужчин, 1994 и 1999 годов рождения. Оба умерли на месте инцидента от полученных травм.

Как сообщал «Новый День», в среду, 30 сентября, на Ставрополье и Ростовскую область обрушилась песчаная буря. Порывы ветра, который принес тонны песка и пыли из Калмыкии и Казахастана, достигали 24 метров в секунду. Видимость на дорогах снизилась до 20-40 метров. Из-за разгула стихии были отменены или задержаны авиарейсы.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

Ростов-на-Дону. Другие новости 01.10.20

В Красноярске серийный педофил из Люберец получил 20 лет колонии. / Консул Азербайджана в Екатеринбурге: «Очереди у дипмиссии не связаны с военными действиями» (ФОТО). / Мусорщики начислили матери пятерых детей долг за квартиру в аварийном доме, где никто не живет: «Это закон». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»