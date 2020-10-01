В аварии с автобусом под Тверью пострадали 15 человек, один погиб (ВИДЕО)

Серьезное ДТП произошло утром 1 октября в Тверской области – пассажирский автобус столкнулся с легковушкой. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. По последним данным, пострадали 16 человек.

ДТП случилось Конаковском районе по дороге на поселок Дмитрова Гора недалеко от СНТ «Майское». Автобус ПАЗ столкнулся с автомобилем Mazda. Первоначально поступили сведения об одном погибшем и шести пострадавших в аварии. Позже стало известно о 15 пострадавших пассажирах автобуса – об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Следователи начали доследственную проверку по факту ДТП, сообщает региональное управление СКР. Обстоятельства аварии выясняются.

Тверь, Наталья Петрова

Тверь. Другие новости 01.10.20

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