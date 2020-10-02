В турецком отеле туриста из России насмерть придавило окном

Гражданин России погиб во время отдыха в Турции. По словам родственников, мужчина задохнулся, когда его придавило неисправным окном.

Семья из Татарстана отдыхала в районе Чолаклы, сообщает портал НТР-24. В номере под мансардой было установлено специальное автоматическое окно. Оно внезапно опустилось и зажало мужчину.

Дочь погибшего заявляет, что отец не мог выбраться и задохнулся. При этом руководство отеля не оказало никакой помощи семье. Вскрытие тела сделали турецкие медики, но о результатах близким пока не сообщили.

Правоохранительные органы Турции проводят расследование и выясняют обстоятельства произошедшего, рассказал РИА «Новости» представитель генконсульства РФ в Анталье.

Семья погибшего собирается провести повторное вскрытие на родине, чтобы доказать, что смерть мужчины произошла по вине руководства отеля.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 02.10.20

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