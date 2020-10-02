Жители Костромы заработали на торговле бинтами 1950-х годов более 4 млн рублей

В Костроме завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в производстве и сбыте фальсифицированных медицинских изделий, совершенных в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ).

Следователи установили, что в 2018 году 45-летний мужчина, ранее работавший на предприятии по производству медицинских изделий, вступил в преступный сговор со своей супругой, работающей в этой организации. Обвиняемые заключали от имени предпринимателя договоры с руководством исправительной колонии на переупаковку перевязочных материалов.

Обвиняемый приобретал у предпринимателей из других регионов индивидуальные перевязочные пакеты с истекшими сроками годности, произведённые в в период с 1950 по 1990 годы. Заключенные исправительной колонии № 7 УФСИН России по Костромской области занимались их переупаковкой.

Всего супруги незаконно произвели и реализовали недоброкачественные, фальсифицированные медицинские изделия на общую сумму более 4 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кострома, Иван Гридин

Кострома. Другие новости 02.10.20

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