В Москве избили доктора за отсутствие лекарства от коронавируса

В Москве пациент напал на доктора за отсутствие лекарства от коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врач больнице имени Кончаловского в Зеленограде пришла проверить состояние больного. 50-летний мужчина с порога стал требовать «Коронавир» – лекарство от ковида, одобренное Минздравом. С собой у медика таблеток не было, так как препарат надо заказывать заранее.

По словам женщины, узнав, что лекарства нет, пациент схватил ее за руки и начал угрожать, что не выпустит, пока она не подпишет письменный отказ в предоставлении медикамента. Врач периодически вырывалась и пыталась сбежать от неадекватного больного, но выпустил он ее только после разговора с главврачом.

От пациента медик направилась в травмпункт, где сняла побои, и написала заявление в полицию.

Мужчина озвучивает другую версию событий:

«Абсолютно ничего не было. Человек, фактически лишив меня лекарства из списка №1, отказав мне в лекарстве из списка №1, зная, что оно у меня закончилось, отказался письменно это подтвердить, – приводит заявление пациента telegram-канал Mash. – Естественно, я сказал, что буду жаловаться. После чего была придумана вся вот эта история, видимо. На данный момент я нахожусь на самоизоляции и не могу ничего сделать, но полиции я сказал, что если все это будет происходить, я буду подавать встречный иск по клевете».

Мужчина утверждает, что, вызывая доктор на дом, он сообщил, что ему необходим препарат. Врач пришла через день после вызова: «Доктор пришел и сказал, что он не в курсе по поводу препарата, и сказал, что может предложить другой». По словам мужчины, он всего лишь предложил медику отобразить в протоколе лечения, что он отменил предыдущий препарат и назначил новый. Но вместо этого врач начала «писать записку странного содержания и сказала: «Вы отнесете ее в поликлинику, поскольку я сейчас на вызовах». Спросила: «Сколько вам выдали», и, узнав, что 50 таблеток, заявила «Вы с ума сошли – мы даем максимум 20», порвала записку и рванула по направлению к выходу. «Она начала реально биться в дверь и кричать: «Выпустите меня отсюда». Ну, мы ее выпустили, и она ушла. Все», – заявил мужчина.

Москва, Игорь Юров

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