Шпионил в пользу Эстонии: ФСБ задержала российского военного по делу о госизмене

Сотрудники ФСБ задержали в Смоленске и Пскове по подозрению в государственной измене военнослужащего Вооруженных сил России и его приехавшего из Эстонии брата.

По версии российской спецслужбы, задержанные собирали и передавали эстонским спецслужбам сведения, относящиеся к гостайне, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Оба подозреваемых по решению суда арестованы. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.10.20

Небензя назвал «стыдом и позором» действия шести стран Совбеза ООН. / На Дальнем Востоке нашли тушу амурского тигра. / В Шадринске во время пожара в пятиэтажке погиб мужчина, подключились следователи. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»