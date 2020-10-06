Трое крымчан освобождены из пиратского плена

Посольство России в Нигерии сообщило об освобождении трех российских моряков, захваченных пиратами в Экваториальной Гвинее в мае текущего года.

Крымчане Алексей Перфильев, Валентин Нечай и Вячеслав Сечин были освобождены в понедельник, 5 октября, «в результате совместных действий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских властей и судовладельческой компании», говорится в сообщении дипмиссии. Подробности операции не уточняются, как и то, был ли выплачен выкуп за моряков.

Моряки доставлены в региональный штаб Военно-морских сил Нигерии в городе Порт-Харкорт, где они пройдут медосмотр перед возвращением в Россию. Отмечается, что состояние их здоровья удовлетворительное.

Как сообщал «Новый День», пираты захватили российских моряков 9 мая этого года. Севастопольца Алексея Перфильева похитили на сухогрузе «RIO MITONG» (ходит под флагом Коморских островов в Гвинейском заливе), где он работает судовым электромехаником. При захвате Перфильев оказал сопротивление и получил ранение в ногу. В тот же день с судна «Джибло» похитили севастопольца Валентина Нечая и симферопольца Вячеслава Сечина.

В июне компания судовладельцев направила пиратам выкуп, однако сделка сорвалась – человека, везшего деньги, задержали власти Нигерии. Власти России на обращения родственников похищенных моряков отвечали, что ситуация находится под контролем, ведутся переговоры. В то же время родные захваченных россиян сообщили о полученном от захватчиков ультиматуме – пираты грозили убивать моряков по одному, если не получат деньги.

Москва, Наталья Петрова

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