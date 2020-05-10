Пираты похитили трех россиян в Экваториальной Гвинее: двое граждан РФ ранены

В Экваториальной Гвинее пираты атаковали два судна: в результате инцидента трое россиян похищены, двое ранены. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Камеруне.

«В ночь на 9 мая на стоявшее на рейде порта г. Малабо судно Rio Mitong было совершено бандитское нападение. В результате пираты похитили одного россиянина, двое граждан Российской Федерации были ранены и находятся на лечении в госпитале La Paz», – уточнили в диппредставительстве.

Одновременно с событиями в Малабо в порту города Луба – в 40 км от столицы – пираты атаковали судно Djibloho и похитили с борта двух россиян.

«До настоящего времени пираты никаких требований не выдвигали. Посольство находится в постоянном контакте с компетентными властями Экваториальной Гвинеи, а также с представителями судовладельца», – говорится в сообщении.

Малабо, Екатерина Попова

Малабо. Другие новости 10.05.20

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