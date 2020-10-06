На липецком химпредприятии произошел взрыв с возгоранием

Липецкой области по факту возгорания в одном из цехов АО «Энергия», в ходе которого тяжелые травмы получила сотрудница завода, возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, по данным следствия, днем 5 октября на производственной площадке предприятия, которое специализирующегося на сборке элементов питания с применением пиротехнических элементов, произошло возгорание. В результате ЧП 59-летняя сотрудница получила ожоги рук и лица. Травмы оцениваются как тяжелые. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимую для объективного расследования техническую документацию. Они устанавливают ответственных за безопасность сотрудников на производстве должностных лиц, допрашивают свидетелей, а также руководство предприятия. Назначены экспертизы для определения степени тяжести причиненного сотруднице вреда, а также для установления причины взрыва и возгорания. Расследование уголовного дела продолжается.

Липецк, Иван Гридин

Липецк. Другие новости 06.10.20

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