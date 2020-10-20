В США 10 человек обвиняют в контрабанде электроники в Россию

Власти США арестовали восемь человек по подозрению в контрабанде электронных устройств в Россию. В незаконном экспорте обвиняются еще двое, которые скрываются от правосудия. В составе преступной группы – бывшие и нынешние сотрудники «Аэрофлота».

Имена подозреваемых опубликовала прокуратура восточного округа штата Нью-Йорк. «Акмаль Асадов, Саюз Дайбагья, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шадхин, Кирилл Сохончук и Зокир Искандеров были арестованы и им будут предъявлены обвинения сегодня днем (...).Азамат Бобомуродов был арестован в Северном округе Иллинойса, и сегодня ему будет предъявлено обвинение в этом округе», – говорится в сообщении.

По данным американских властей, все эти люди участвовали в схеме незаконного экспорта электронных устройств стоимостью более 50 млн долларов, включая Apple iPhone, iPad и Apple Watch, из Соединенных Штатов в Россию. Гаджеты перевозили без необходимых разрешений, многие из вывезенных устройств были украдены, отметили в прокуратуре.

Американские правоохранители провели обыски и обнаружили в багаже членов экипажа «Аэрофлота» и других курьеров электронику, а также 600 тысяч долларов наличными. В частности, один фигурант перевез в девяти чемоданах 235 устройств примерно на 250 тысяч долларов.

В ходе расследования 113 сотрудников «Аэрофлота» лишились виз США за участие в незаконном экспорте.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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