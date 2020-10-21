Спецслужбы изъяли более 1 млн пачек сигарет у табачных контрабандистов

В России пресекли деятельность табачных контрабандистов. По оценкам правоохранителей, преступники реализовали нелегальных сигарет на 300 млн рублей. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Главный склад контрабанды располагался в Ярославской области. Во время спецоперации оперативники изъяли около 1 млн пачек сигарет на сумму свыше 30 млн рублей, деньги, в том числе в иностранной валюте, на сумму более 20 млн рублей, а также финансовую документацию, подтверждающую незаконные операции.

Нелегальные табачные изделия реализовывались на территории 11 регионов: Ярославской, Волгоградской, Астраханской, Брянской, Смоленской, Томской, Ивановской, Владимирской, Воронежской областей, Дагестана и Ставропольского края. «С 2018 года членами преступного сообщества реализовано немаркированной табачной продукции на сумму свыше 300 млн рублей», – уточнили в ЦОС.

Уголовное дело возбуждено по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Все подозреваемые были задержаны, суд отправил их под домашний арест. Расследование продолжается.

Ярославль, Зоя Осколкова

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