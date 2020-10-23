Пассажир автобуса в Великом Новгороде открыл стрельбу после просьбы надеть маску

В Великом Новгороде пассажир автобуса без маски устроил стрельбу из травматики. Сначала мужчина повздорил с кондуктором, который потребовал надеть маску, потом – с другим пассажиром после аналогичного замечания, сообщает региональное управление МВД РФ. В итоге конфликт закончился дракой и стрельбой. Пострадал один человек. Сам хулиган попал под «уголовку».

По данным полицейского главка, мужчина ехал в автобусе без маски и отказался выполнить требование кондуктора о соблюдении масочного режима. После этого другой пассажир сделал замечание нарушителю и попросил его выйти из автобуса. В ответ тот несколько раз ударил мужчину по лицу, а затем выстрелил из травматического пистолета, попав ему в ногу. Прибывшие на место инцидента медики оказали пострадавшему первую помощь, госпитализация ему не потребовалась.

Злоумышленника задержали правоохранители. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Великий Новгород, Наталья Петрова

Великий Новгород. Другие новости 23.10.20

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