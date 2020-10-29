Сахар назвали причиной разрушения слизистой оболочки кишечника

Ученые выяснили в ходе опытов на мышах, что богатая сахаром пища вызывает нарушение микробиома кишечника, что объясняет повышение риска воспалительных заболеваний у тех, кто придерживается так называемой западной диете. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Хронические воспалительные процессы диагностированы у более чем 3,5 млн человек в мире. Они выражаются в виде тяжелой диареи, болях в животе и других изнурительных симптомах. Внимание ученых привлек тот факт, что наиболее часто этот синдром проявляется в западных странах, особенно у детей.

Лабораторные исследования на мышах показали, что грызуны, у которых диета была богата сахаром, оказались более восприимчивы к воспалению кишечника, чем мыши, получавшие обычную пищу. У тех, кто получал больше сладкого, воспалительные процессы начались уже через 3 дня после перехода на новое питание.

По словам Шаханшах Хана (Shahanshah Khan) из Юго-западного медицинского центра Техасского университета в Далласе, сахара изменили состав микробиома кишечника, в первую очередь за счет поддержки бактерий Akkermansia muciniphila, которые разлагают муницы – высокомолекулярные гликопротеины, главный компонент слизи, продуцируемой эпителиальными клетками кишечника.

Москва, Иван Гридин

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