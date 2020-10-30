Бастрыкин уволил покровительствовавшего генерала

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин по итогам служебной проверки уволил замруководителя главного управления криминалистики (ГУК) Сергея Рябова. Оказалось, что он нарушил присягу и опорочил честь сотрудника СК. Генерал-майор юстиции теперь судится с ведомством, пишет РБК.

28 октября Мосгорсуд (а ранее Басманный суд) признал увольнение Рябова законным и не изменил формулировку его основания. Бывший сотрудник СК намерен продолжить тяжбу и подать кассационную жалобу, сообщает издание со ссылкой на источник.

В СКР считают, что их теперь уже бывший сотрудник покровительствовал своему подчиненному, который фигурировал в уголовном деле. В частности, он дал показания в защиту сотрудника и подписал ему положительную характеристику.

В 2019-м в отношении заместителя руководителя отдела компьютерно-технических и инженерно-технических исследований ГУК Алексея Яковлева, который находился в подчинении Рябова, возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

По версии следователей, он незаконно, из корыстных побуждений организовал два курса повышения квалификации для компьютерных криминалистов СКР на более чем 2,3 млн рублей. При этом, как считают следователи, Яковлев получил 115 тыс. рублей.

СК сочли это незаконным обогащением, а обучение можно было провести безвозмездно в ведомственном вузе. При этом Яковлев настоял на проведении курса в МГТУ им. Баумана и тем самым якобы ввел в заблуждение руководство нескольких главков СКР.

Экс-сотрудник СК настаивает на незаконности увольнения, а формулировку записи об увольнении в трудовой книжке требует признать недействительной. Генерал просил считать себя уволившимся по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Москва, Иван Гридин

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