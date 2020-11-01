На рынке в Коврове прогремел взрыв. Пострадали три человека

Сегодня, 1 ноября, в Коврове произошел взрыв неустановленного устройства в помещении второго этажа крупнейшего в городе Октябрьского рынка. Травмы получили три человека.

По данным сообщества «Подслушано Ковров» в соцсети «ВКонтакте», взрыв устроил мужчина, приревновавший одну из сотрудниц рынка к сопернику. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Работа рынка приостановлена.

«1 ноября в 10:30 утра в полицию Коврова поступило сообщение о хлопке в торговом центре «Рынок Октябрьский». Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что по предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы в медучреждение. В настоящее время сотрудники полиции работают на месте, устанавливают причины и обстоятельства инцидента», – сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

По данным telegram-канала Masн, ревнивцу взрывом оторвало руку.

Владимир, Иван Гридин

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