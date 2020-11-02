Подмосковного «колбасного короля» Владимира Маругова застрелили из арбалета

В Подмосковье убит известный бизнесмен, владелец компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимир Маругов, которого в СМИ называли «колбасным королем».

Бизнесмена застрелили из арбалета вечером 1 ноября, сообщает телеграм-канал Baza. Тело предпринимателя нашли в бане на территории его загородного дома в деревне Аносино Истринского района. Свидетелем преступления стала знакомая Маругова.

Двое преступников в масках с арбалетом и ружьем ворвались в баню, где бизнесмен находился с девушкой. Они связали обоих, после чего выстрелили в грудь Маругову. В этот момент девушка смогла вырваться и сбежать. Она вызвала на место полицию.

Mash уточняет, что вместе с Маругановым была его гражданская жена. Ей удалось выпрыгнуть в окно, добежать до соседей и вызвать полицейских. Отмечается, что в доме бизнесмена не было видеокамер, только сигнализация.

По информации регионального управления Следственного комитета РФ, нападавшие требовали от бизнесмена «передачи денежных средств, хранящихся в доме».

Преступники скрылись на автомобиле. Брошенную машину обнаружили в одной из деревень Истринского городского округа. В настоящее время правоохранители устанавливают личности нападавших, ведется их розыск.

Добавим, что в 2019 году погиб сын Маруганова Александр. 25-летний парень разбился на мотоцикле в центре российской столицы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.11.20

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