Вышел ночью из отеля и исчез: в Сочи ищут сооснователя онлайн-университета Skillbox (ФОТО)

В Сочи пропал сооснователь и продуктовый директор онлайн-университета Skillbox 31-летний Игорь Коропов. Об этом вице-президент по коммуникациям компании Mail.ru Group – основного владельца сервиса Очир Манджиков в своем Facebook.

По его данным, 1 ноября приблизительно в три часа ночи мужчина вышел из отеля Radisson Collection в Имеретинке и с тех пор его никто не видел. Отмечается, что Коропов ничего не сообщал ни семье, ни друзьям. В понедельник он должен был быть на связи в рабочем режиме.

Родственники мужчины обратились в полицию и в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Пропавший в Сочи сооснователь онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов, фото: facebook.com/ochirman

Следователи тем временем начали проверку по факту исчезновения Коропова.

Между тем, телеграм-канал Mash сообщает, что телефон Коропова найден на пирсе. Полиция и СКР пока не комментирует эту информацию.

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