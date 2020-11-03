Катер с десятками туристов перевернулся и затонул у побережья Антальи

Экскурсионный катер опрокинулся и затонул на турецкой курортной провинции Анталья. Инцидент произошел сегодня утром у побережья Аланьи. Турецкие СМИ сообщают, что один человек погиб, проводится поисково-спасательная операция.

По информации Ihlas News Agency (IHA), на борту катера находились около 30 пассажиров. В результате происшествия погиб один человек. Некоторым находившимся на борту туристам удалось самостоятельно доплыть до берега. Катер перевернулся примерно в 100 метрах от берега.

В то же время издание Haberturk сообщает, что на катере находились 33 человека, один из них пропал без вести. На месте идет спасательная операция. По данным издания, экскурсионный катер Baba Selavi затонул в районе пещеры Дамлаташ у подножия аланийской крепости.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Анталья, Наталья Петрова

Анталья. Другие новости 03.11.20

В числе австрийских террористов оказался македонский албанец. / Вышел ночью из отеля и исчез: в Сочи ищут сооснователя онлайн-университета Skillbox (ФОТО). / Четырехлетняя девочка 91 час провела под обломками здания и осталась живой. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»