Турист из России погиб в результате крушения катера в Анталье

В результате затопления катера с туристами у берегов Аланьи в турецкой провинции Анталья погиб один гражданин России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генконсульства РФ в Анталье.

В диппредставительстве отметили, что прогулочное судно утром 3 ноября вышло в море с однодневной экскурсионной программой. На его борту находились 32 иностранных туриста, включая россиян. В 50 метрах от берега, в районе мыса у крепости Аланьи катер сел на подводные скалы и затонул. Пассажиров высадили на близлежащую отмель в ожидании спасателей.

По словам дипломата, в ходе поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было найдено тело гражданина России 1983 года рождения.

Остальные туристы уже доставлены на берег. Всем, кто пострадал, оказывается медицинская помощь. Точное число пострадавших не сообщается.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Анталья, Наталья Петрова

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