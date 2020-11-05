Кроссовер врезался в остановку в центре Москвы, есть пострадавшие

В центре Москвы автомобиль Nissan въехал в автобусную остановку, в результате чего пострадали три человека, в том числе ребенок.

Авария произошла на Садовой-Триумфальной, 16с1, говорится в сообщении столичного Дептранса в телеграм-канале. «На месте работают оперативные службы. Детали уточняются. Движение ограничено по одной полосе», – отметили чиновники.

За рулем иномарки находилась молодая женщина. По предварительным данным, авария произошла из-за невнимательности – женщина перепутала педали газа и тормоза. Как сообщает источник ТАСС, водительница была трезвой.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, Nissan стоят в пробке, но неожиданно изменил движение – кроссовер повернул направо, выехал на тротуар и врезался в остановку.

Следователи начали проверку по факту ДТП. В столичном управлении СКР уточнили, что в результате аварии пострадала малолетняя девочка, она госпитализирована.

Виновница ДТП, по данным СМИ, купила автомобиль в октябре, но за это время, как сообщает Дептрас, заработала четыре штрафа: один за превышение скорости на 20-40 км/ч и еще три – за пересечение сплошной. С места аварии ее увезли в полицию.

Москва, Наталья Петрова

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