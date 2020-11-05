В Москве по подозрению в мошенничестве задержан экс-сотрудник ФСБ

В Москве по подозрению в мошенничестве задержан предприниматель, бывший сотрудник ФСБ Виталий Ботонькин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ботонькина заподозрили в причастности к хищению средств управляющей компании, под контролем которой находится жилье в квартале «Золотая миля» (риелторы относят к этому району Москвы улицу Остоженка и прилегающие к ней кварталы). Название компании не называется. По данным «МК» Ботонькина задержали 4 ноября на Нижегородской улице.

В июле 2019 года Regnum писало, что Ботонькин контролировал ООО «Энтек», которое вошло в состав учредителей компании «Бизнес-Трейд», которая получила в управление элитную недвижимость на «Золотой миле». В ее ведении насчитывалось 140 домов в Хамовническом районе. В 2016 году Арбитражный суд Москвы признал «Бизнес-Трейд» банкротом.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.11.20

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