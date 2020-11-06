В пожаре под Смоленском погибли 5 детей и двое взрослых

Семь человек, включая пятерых детей, погибли в результате пожара в частном доме в городе Ельня Смоленской области.

По информации регионального управления МЧС, огонь в одноэтажном доме по улице Калужская вспыхнул около 00:40. После тушения пожара обнаружены тела пятерых детей и двух взрослых, сообщает СУ СК РФ по региону. Самому старшему из погибших детей 11 лет. Спастись удалось только 27-летнему главе семейства. Мужчина с ожогами спины доставлен в местную больницу.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как отметили в ведомстве, данная семья не состояла на учете в системе органов профилактики, характеризуется положительно.

Сейчас на месте трагедии работают следователи. Для установления причин пожара будут назначены экспертизы.

Смоленск, Наталья Петрова

Смоленск. Другие новости 05.11.20

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