Азербайджан сбил российский вертолёт и извинился

Продолжается расследование трагического инцидента, произошедшего накануне на армяно-азербайджанской границы: азербайджанская сторона из ПЗРК сбила военный вертолет Ми-24. По официальной информации, МИ-24 сопровождал автоколонну российской военной базы в Армении. В результате попадания ракеты вертолёт потерял управление и упал в горной местности на территории Армении, сообщило Минобороны РФ.

Два члена экипажа погибли, один получил ранения и был эвакуирован армянской стороной в больницу. Азербайджан через МИД уже принёс извинение за произошедшее, назвав ЧП трагической ошибкой, не направленной в сторону РФ. Были принесены извинения. Судя по тому, что вскоре после трагедии Армения и Азербайджан заключили при посредничестве России мирный договор по Нагорному Карабаху, российскую сторону извинения удовлетворили. Как сообщил позже МИД РФ, Москва позитивно оценивает тот факт, что Баку незамедлительно признал вину в крушении российского вертолета Ми-24 в Армении и намерен провести полноценное расследование обстоятельств произошедшего.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично позвонил Владимиру Путину, извинился, попросил передать соболезнования родным погибших военных и скорейшего выздоровления раненому пилоту.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 10.11.20

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