Первые самолеты с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах

Первые четыре самолета Ил-76 с российскими миротворцами вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный в Нагорный Карабах. Об этом сообщает Минобороны России. Они доставят в зону вооруженного конфликта личный состав миротворческого соединения, автомобили, бронетранспортеры и материальные средства, говорится в сообщении.

Россия разместит в Карабахе 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. «Переброска подразделений российских миротворцев в район выполнения задач будет осуществляться комбинированным способом с задействованием самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации», – говорится в сообщении.

Для управления миротворческой операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование российских миротворческих сил, передает Sputnik.

Как писал «Новый День», ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве Москвы подписали мирный договор по Нагорному Карабаху. Боевые действия должны быть остановлены с 01:00 10 ноября 2020 года. Таким образом, военный конфликт вокруг Нагорного Карабаха продлился примерно полтора месяца.

По словам президента России Владимира Путина, теперь стороны должны остановиться на занятых ими позициях. Для Армении это может означать утрату контроля над значительными территориями – соглашение подписано на фоне продвижения азербайджанских военных вглубь Нагорного Карабаха. В понедельник Баку заявил о захвате стратегически важного города Шуша/Шуши, который обеспечивает контроль над столицей региона Степанакертом/Ханкенди. В Ереване настаивали, что ещё удерживают этот город.

Граждане Армении мгновенно отреагировали на подписание мирного договора и вышли на акцию протеста у здания правительства в Ереване. Митингующие ворвались в здание, разгромили кабинет Пашиняна и забрали госсимволы. Затем они двинулись в парламент, где избили спикера Национального Собрания Арарата Мирзояна.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.11.20

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