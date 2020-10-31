МИД РФ заявил о готовности помочь Еревану в случае боев на территории Армении

Россия готова оказать Еревану поддержку, если бои перенесутся на территорию Армении, заявили в Министерстве иностранных дел РФ (МИД). Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян официально попросил президента России Владимира Путина провести «незамедлительные консультации» во вопросу «рода и размера помощи», которую Россия могла бы оказать республике на основании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который был подписан 29 августа 1997 года.

В МИДе напомнили, что позиция Москвы в данном вопросе соответствует положениям договора. «Ряд статей этого договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга», – подчеркнули в МИД. Там также призвали все стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и вернуться к переговорам.

Напомним, бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом. Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в адрес друг друга. В ходе боевых действий применяются тяжелые вооружения и авиация. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан. Стороны конфликта трижды объявляли о временном гуманитарном перемирии, однако позже обвиняли друг друга в срыве режима прекращения огня.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.10.20

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