Баку и Ереван подписали мирный договор по Нагорному Карабаху. В столице Армении беспорядки

Заключен мирный договор по Нагорному Карабаху. Его подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве Москвы. Боевые действия должны быть остановлены с 01:00 10 ноября 2020 года. Таким образом, военный конфликт вокруг Нагорного Карабаха продлился примерно полтора месяца.

«Текст заявления очень болезнен лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией», – объяснил Пашинян. Он настаивает на том, что это нельзя назвать поражением, хотя речь и не идёт о победе. «Мы никогда себя не признаем побежденными, и это должно стать началом эры нашего национального сплочения, возрождения. Мы должны проанализировать годы нашей независимости, чтобы спланировать наше будущее и не повторять ошибок прошлого», – цитирует Пашиняна «Евроньюс».

Факт подписания соглашения подтвердили в Кремле. По словам президента России Владимира Путина, теперь стороны должны остановиться на занятых ими позициях. Для Армении это может означать утрату контроля над значительными территориями – соглашение подписано на фоне продвижения азербайджанских военных вглубь Нагорного Карабаха. В понедельник Баку заявил о захвате стратегически важного города Шуша/Шуши, который обеспечивает контроль над столицей региона Степанакертом/Ханкенди. В Ереване настаивали, что ещё удерживают этот город.

Армянские СМИ сообщают, что в итоге Армения уступает Азербайджану контроль над семью районами. Это подтверждает бывший посол Армении в Ватикане Микаэль Минасян.

После объявления о прекращении войны в центре Еревана начались беспорядки. Армяне категорически недовольны тем, что значительные территории Нагорного Карабаха останутся под контролем Баку. Как сообщает ТАСС, протестующие ворвались в здание правительства, утроили там погром и драку. Пострадал спикер парламента – протестующие вытащили его из машины, в которой он пытался покинуть место беспорядков, и избили. Сейчас Арарат Мирзоян госпитализирован с травмами.

Эксперты прогнозируют, что сегодня протестная деятельность в Ереване будет нарастать, что может стоить Пашиняну премьерства.

Ереван, Александра Столицына

Ереван. Другие новости 10.11.20

Украина создаёт концлагеря для граждан РФ на случай «угрозы нападения» со стороны России. / Президент Сербии ответил на обвинения в приеме элитных препаратов от covid-19. / Азербайджанские войска на подходе к столице Нагорного Карабаха. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»