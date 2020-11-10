Москва и Анкара создадут в Карабахе совместный мониторинговый центр

Министерства обороны России и Турции во вторник, 10 ноября, подпишут соглашение о создании совместного мониторингового центра за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что о развертывании мониторингового центра говорится в пятом пункте совместного заявления президентов Азербайджана, России и Армении. Однако в документе нет никакого упоминания про участие Турции в его работе.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил, что в Нагорном Карабахе будет работать совместная миротворческая миссия России и Турции. По его словам, новый формат сотрудничества будет направлен не только на урегулирование конфликта, но и на дальнейшее развитие региона.

Надо отметить, что первые самолеты Ил-76 с российскими миротворцами уже вылетели с военного аэродрома в Ульяновске в Нагорный Карабах.

В ночь с 9 на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве Москвы подписали соглашение о полном прекращении огня и военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно мирному договору, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, будет развернут миротворческий корпус России. При этом в документе нет пункта про присутствие в Карабахе миротворцев из Турции.

Москва, Наталья Петрова

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