«Большая война неизбежна. Другой вопрос, когда», – политтехнолог о ситуации в Карабахе

Мирный договор по Нагорному Карабаху, заключенный сегодня ночью между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Москвы, не стоит считать окончательным решением проблемы. Об этом написал в соцсети политтехнолог Андрей Перла.

«Только не надо иллюзий. Случившееся вечером и ночью – не победа России. Не спасение Армении от войны, а создание ситуации, в которой большая война неизбежна. Другой вопрос, когда, – пишет эксперт. – Русские миротворцы на южном Кавказе – да, это имперская политика. Имперская ответственность. Только вот ещё месяц назад с одной из сторон их благословляли бы. Теперь в них с двух сторон будут плевать и обвинять во всех смертных грехах. В лучшем случае. В худшем, когда дойдет до дела, в них будут с двух сторон стрелять. Турок потирает руки. Русские оккупанты. А что в выигрыше? Контрмайдан против Пашиняна? Ну да, очень благодарная России партия новой войны сейчас там будет прорываться к власти...»

Как уже писал «Новый День», накануне вечером на армяно-азербайджанской границе азербайджанская сторона из ПЗРК сбила российский военный вертолет Ми-24. По официальной информации, МИ-24 сопровождал автоколонну российской военной базы в Армении. Два члена экипажа погибли, один получил ранения и был эвакуирован армянской стороной в больницу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично позвонил Владимиру Путину, извинился, попросил передать соболезнования родным погибших военных и скорейшего выздоровления раненому пилоту.

Через несколько часов был заключен мирный договор по Нагорному Карабаху. Его подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве Москвы. Боевые действия должны быть остановлены с 01:00 10 ноября 2020 года. Таким образом, военный конфликт вокруг Нагорного Карабаха продлился примерно полтора месяца.

Факт подписания соглашения подтвердили в Кремле. По словам президента России Владимира Путина, теперь стороны должны остановиться на занятых ими позициях. Для Армении это может означать утрату контроля над значительными территориями – соглашение подписано на фоне продвижения азербайджанских военных вглубь Нагорного Карабаха. В понедельник Баку заявил о захвате стратегически важного города Шуша/Шуши, который обеспечивает контроль над столицей региона Степанакертом/Ханкенди. В Ереване настаивали, что ещё удерживают этот город. После объявления о прекращении войны в центре Еревана начались беспорядки – люди разгромили здание правительства и избили спикера парламента.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 10.11.20

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