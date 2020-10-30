Пашинян призвал ввести российских миротворцев в Нагорный Карабах

Ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах стал бы оптимальным решением вооруженного конфликта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Я выступаю за ввод российских миротворцев в зону конфликта. Но проблема заключается в том, что размещение миротворческих сил из РФ должно быть одобрено всеми сторонами конфликта», – приводит слова премьера The Daily Telegraph.

Он также призвал Европу прикладывать больше усилий, чтобы Турция прекратила оказывать поддержку Азербайджану. Ранее Пашинян выступал с предложением о введении российской миротворческой миссии в Нагорный Карабах. В Кремле на это ответили, что данная мера возможна только с согласия обеих сторон конфликта – Армении и Азербайджана.

Напомним, бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом. Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в адрес друг друга. В ходе боевых действий применяются тяжелые вооружения и авиация. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан. Стороны конфликта уже дважды объявляли о временном гуманитарном перемирии, однако позже обвиняли друг друга в срыве режима прекращения огня.

Ереван, Иван Гридин

Ереван. Другие новости 30.10.20

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