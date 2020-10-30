российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 октября 2020, 10:54 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Пашинян призвал ввести российских миротворцев в Нагорный Карабах

Ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах стал бы оптимальным решением вооруженного конфликта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Я выступаю за ввод российских миротворцев в зону конфликта. Но проблема заключается в том, что размещение миротворческих сил из РФ должно быть одобрено всеми сторонами конфликта», – приводит слова премьера The Daily Telegraph.

Он также призвал Европу прикладывать больше усилий, чтобы Турция прекратила оказывать поддержку Азербайджану. Ранее Пашинян выступал с предложением о введении российской миротворческой миссии в Нагорный Карабах. В Кремле на это ответили, что данная мера возможна только с согласия обеих сторон конфликта – Армении и Азербайджана.

Напомним, бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом. Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в адрес друг друга. В ходе боевых действий применяются тяжелые вооружения и авиация. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан. Стороны конфликта уже дважды объявляли о временном гуманитарном перемирии, однако позже обвиняли друг друга в срыве режима прекращения огня.

Ереван, Иван Гридин

Ереван. Другие новости 30.10.20

Обнаружен нетипичный симптом коронавируса. / Подозревается в причастности к ОПГ: председатель Конституционного суда Украины вызван на допрос. / Сахар назвали причиной разрушения слизистой оболочки кишечника. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Армения

До мира далеко: Баку и Ереван обвинили друг друга в срыве третьего перемирия

Российский подросток погиб в результате обстрела города в Азербайджане

В Госдуме допустили десантную операцию на границе Нагорного Карабаха

В США предложили исключить Турцию из НАТО из-за ситуации в Нагорном Карабахе

Перемирие снова сорвано: Ереван и Баку обменялись обвинениями

Милонов спровоцировал международный скандал: Азербайджан направил в МИД России ноту протеста из-за депутата Госдумы

WP сообщила о гибели в Нагорном Карабахе 52 наемников из Сирии

Армения и Азербайджан паразитируют на карабахском конфликте

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Армения,