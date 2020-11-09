Азербайджанские войска на подходе к столице Нагорного Карабаха

Вооруженные силы Азербайджана захватили карабахский город Шуши. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян. По его словам, войска противника находятся на подходах к Степанакерту.

«Сегодня, к сожалению, приходится признаваться в неудачах, которые все еще сопровождаются нами, и город Шуши полностью вышел из-под контроля», – отметил Погосян в «Фейсбуеке», отметив, что столица Нагорного Карабаха находится «в опасности...»

О взятии города Шуша (арм. Шуши) президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил накануне, однако в Минобороны Армении опровергли это заявление.

Напомним, бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом. Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в адрес друг друга. В ходе боевых действий применяются тяжелые вооружения и авиация. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан. Стороны конфликта несколько раз объявляли о временном гуманитарном перемирии, однако позже обвиняли друг друга в срыве режима прекращения огня.

Степанакерт, Светлана Антонова

Степанакерт. Другие новости 09.11.20

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