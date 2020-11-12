Глава минздрава Иркутской области подала в отставку после обысков

Глава минздрава Иркутской области Наталия Ледяева написала заявление на увольнение после скандала с госзакупками. Чиновница сослалась на плохое состояние здоровья. Об этом сообщает издание «Тайга.инфо» со ссылкой на саму Ледяеву.

Ранее, в октябре было возбуждено уголовное дело о закупках фальсифицированных медицинских изделий для учреждений минздрава. Ущерб областному бюджету оценивается в 40 млн рублей. По данным СМИ, одним из фигурантов дела является сын министра Илья Белоусов. Его задержали, а в отношении Ледяевой назначили проверку.

После обысков в региональном минздраве руководитель ведомства ушла на больничный, а затем решила уволиться.

Врио министра здравоохранения назначена глава Иркутской районной больницы Анна Данилова.

Иркутск, Наталья Петрова

Иркутск. Другие новости 12.11.20

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